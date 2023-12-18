В конце ноября Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу с целью профилактики нарушений обязательных требований и рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, проведен обязательный профилактический визит в отношении индивидуального предпринимателя Чернова В.С., имеющего лицензию на право осуществления деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

В ходе профилактического мероприятия хозяйствующему субъекту разъяснены требования законодательства РФ в области обращения с лекарственными препаратами для животных, даны ответы на поставленные вопросы. Основное внимание обращено на правила хранения и недопущение в обращение контрафактных (не зарегистрированных в установленном порядке), а также с истекшим сроком годности лекарственных препаратов для ветеринарного применения и правила торговли лекарственными препаратами для ветеринарного применения.