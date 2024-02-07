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Об итогах контрольно-надзорной деятельности Управления в Кемеровской области – Кузбассе.

В 2023 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва (далее – Управление) проведена большая работа по направлению выявления некачественной и опасной животноводческой продукции в Кемеровской области – Кузбассе.

Основным инструментом Управления, позволяющим проследить всю цепочку продукции от происхождения сырья до выработки готового продукта, является федеральная государственная информационная система ФГИС ВетИС компонент Меркурий.

Так, в 2023 году проведён мониторинг 4393 предприятий (в 2022 году - 3950 предприятий), занимающихся оборотом промышленной продукции, при этом выявлено нарушений – 581 (в 2022 году – 1005 нарушений). По каждому случаю выявления несоответствующей продукции проводится комплекс мероприятий, направленных на пресечение реализации и отзыв из оборота несоответствующей продукции.

Общая тенденция по снижению количества нарушений ветеринарного законодательства в 2023 году по сравнению с 2022 годом свидетельствует о том, что работа Управления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота опасной и некачественной продукции при производстве, перевозке, реализации в торговых сетях, социальных и образовательных учреждениях Кузбасса имеет положительные результаты.

Общество
kuzbassnews.ru
07/02/2024
Общество
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