Об оформлении производственного сертификат на подконтрольную продукцию без указания сырья

При проведении мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (подразделение в Кузбассе) в июле текущего года выявлено нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что уполномоченным лицом ООО «Индустрия питания» оформлен производственный сертификат на «Гуляш (свинина)» в количестве 65 кг и на «Сырники с начинкой жареные» в количестве 49.14 кг без указания сырья, из которого произведена продукция, чем нарушены принципы прослеживаемости.

За нарушение оформления эВСД в ФГИС «Меркурий» юридическому лицу ООО «Индустрия питания» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ.