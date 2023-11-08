Обновленный Дом культуры открылся в поселке Нововосточный Тяжинского округа

Нововосточный сельский Дом культуры – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» Тяжинского муниципального округа много лет располагался в приспособленном помещении. После ремонта, взамен старого здания жители поселка получили современное учреждение культуры.

За два последних года на средства местного бюджета в здании выполнили ремонтные работы по отделке фасада, замене кровли, входных дверей и окон. В соответствии с требованиями пожарной безопасности отремонтированы фойе и рабочие кабинеты, сценическая площадка и зрительный зал (выравнено половое покрытие, обновлены стены), установлены новые дверные блоки, отремонтированы санузел, системы отопления и освещения, для людей с ограниченными возможностями здоровья установлены поручни.

На средства областного и федерального бюджета, при софинансировании местного приобретено новое современное звуковое, световое и проекционное оборудование. В рамках реализации партийного проекта «Культура малой Родины» Всероссийской политической партии «Единая Россия» приобрели механическое оснащение, одежду сцены, кресла, костюмы.

С открытием обновленного Дома культуры жителей поселка и сотрудников учреждения поздравили представители центра народного творчества Кузбасса и органов местного самоуправления. Гости отметили важность продолжения досуговой работы в отдалённых селах и поселках округа, и подчеркнули, что ремонт здания Дома культуры стал возможен благодаря поддержке партии «Единая Россия», Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Кузбасса, администрации Тяжинского муниципального округа.

Проведенная модернизация стала замечательным подарком к 55-летнему юбилею Нововосточного СДК.