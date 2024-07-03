Общественный транспорт Новокузнецка взят под охрану Росгвардией

В Новокузнецке экипажи вневедомственной охраны Росгвардии приступили к обеспечению безопасности с помощью систем тревожной сигнализации на общественном транспорте. На линию вышли 20 электробусов и трамваев, оборудованных кнопкой экстренного вызова.

Теперь при возникновении чрезвычайной ситуации водитель или кондуктор смогут воспользоваться кнопкой экстренного вызова наряда вневедомственной охраны. Тревожная сигнализация, подключённая к бортовому навигационному оборудованию «ЭРА-ГЛОНАСС», в автоматическом режиме отправит вызов на пульт централизованной охраны, после чего специалисты в режиме реального времени определят местоположение и направление движения транспортного средства. Далее к нему будет незамедлительно направлен ближайший экипаж группы задержания.

«На сегодняшний момент в Кузбассе охранными системами Росгвардии уже оборудованы 248 единиц транспорта, в том числе трамваи, электробусы, кареты скорой медицинской помощи и школьные автобусы. Росгвардейцы в течение минимально короткого времени будут пресекать противоправные действия, что повысит общественную безопасность», – отметил начальник отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу подполковник Андрей Шубин.

С начала 2024 года благодаря технологическим усовершенствованиям социально важного транспорта и оперативному реагированию экипажей вневедомственной охраны Росгвардии пресечено около 70 правонарушений.

Фото: Росгвардия