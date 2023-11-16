Обучение в Казани

С 30 октября по 1 ноября 2023 года прошло обучение сотрудников территориальных управлений Россельхознадзора в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по теме «Требования к качеству и безопасности продукции животного происхождения, экспортируемой из Российской Федерации».

Семинар прошёл на базе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан в г. Казань.

Программа проведения семинара на тему:

Обучение прошли 51 сотрудник территориальных управлений Россельхознадзора со всех уголков нашей страны.

Насыщенная трехдневная программа состояла из лекционного блока и практических занятий. Слушатели рассмотрели следующие вопросы:

История российского экспорта продукции АПК. Экспортный потенциал Российской Федерации. Статистическая информация по экспорту продукции АПК в зарубежные страны. Меры государственной поддержи. Организация и осуществление государственного ветеринарного контроля в рамках Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Положения о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре) (Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1097 "О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)». Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов. Включение экспортеров в ИС «Цербер». Порядок проведения обследований хозяйствующих субъектов для экспорта продукции животного происхождения и кормов. Требования стран Таможенного союза при экспорте продукции животного происхождения и кормов с территории Российской Федерации. Структура и особенности нормативно-правовых актов Китайской Народной Республики в области безопасности пищевой продукции. Система анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), как основной инструмент безопасности пищевой продукции. Разработка или корректировка программ производственного контроля на предприятиях-экспортерах, с учетом требований стран-импортеров. Контроль безопасности отправляемой на экспорт продукции. Организация исследований продукции в рамках производственного контроля в аккредитованных лабораториях. Отбор проб поднадзорной продукции, оформление актов отбора проб. Особенности отбора проб при выявлении опасной, фальсифицированной продукции. Техника безопасности при проведении отбора проб поднадзорной продукции. Порядок снятия временных ограничений на экспортные поставки, в связи с выявлением при лабораторных исследованиях некачественной и небезопасной продукции.

После успешного итогового тестирования все участники семинара получили сертификаты установленного образца.