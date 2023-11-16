Обучение в Казани

С 30 октября по 1 ноября 2023 года прошло обучение сотрудников территориальных управлений Россельхознадзора в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции АПК» по теме «Требования к качеству и безопасности продукции животного происхождения, экспортируемой из Российской Федерации».
Семинар прошёл на базе Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан в г. Казань.
Программа проведения семинара на тему:
Обучение прошли 51 сотрудник территориальных управлений Россельхознадзора со всех уголков нашей страны.
Насыщенная трехдневная программа состояла из лекционного блока и практических занятий. Слушатели рассмотрели следующие вопросы:
- История российского экспорта продукции АПК. Экспортный потенциал Российской Федерации.
- Статистическая информация по экспорту продукции АПК в зарубежные страны. Меры государственной поддержи.
- Организация и осуществление государственного ветеринарного контроля в рамках Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Положения о федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре) (Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1097 "О федеральном государственном ветеринарном контроле (надзоре)». Права и обязанности государственных ветеринарных инспекторов.
- Включение экспортеров в ИС «Цербер». Порядок проведения обследований хозяйствующих субъектов для экспорта продукции животного происхождения и кормов.
- Требования стран Таможенного союза при экспорте продукции животного происхождения и кормов с территории Российской Федерации.
- Структура и особенности нормативно-правовых актов Китайской Народной Республики в области безопасности пищевой продукции.
- Система анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР), как основной инструмент безопасности пищевой продукции.
- Разработка или корректировка программ производственного контроля на предприятиях-экспортерах, с учетом требований стран-импортеров. Контроль безопасности отправляемой на экспорт продукции. Организация исследований продукции в рамках производственного контроля в аккредитованных лабораториях.
- Отбор проб поднадзорной продукции, оформление актов отбора проб. Особенности отбора проб при выявлении опасной, фальсифицированной продукции. Техника безопасности при проведении отбора проб поднадзорной продукции.
- Порядок снятия временных ограничений на экспортные поставки, в связи с выявлением при лабораторных исследованиях некачественной и небезопасной продукции.
После успешного итогового тестирования все участники семинара получили сертификаты установленного образца.