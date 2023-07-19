Обвиняемый в мошенничестве житель Кузбасса через суд пытался взыскать с потерпевшего 200 тысяч рублей

Житель Мариинска, в настоящее время являющийся обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с «новостройкой», в которую были заселены граждане льготной категории, обратился в суд с иском к потерпевшему по этому же делу о защите чести, достоинства и деловой репутации…

Как указывал истец в исковом заявлении, ответчик (потерпевший по уголовному делу) сообщил следователю Следственного комитета недостоверные сведения о том, что обвиняемый достаточно обеспечен и имеет связи, чтобы подкупить свидетелей, фактически сообщив о намерении обвиняемого на такой подкуп. Также потерпевший сообщил следователю о разговоре истца с одной из жительниц проблемного дома, в ходе которого обвиняемый предлагал собрать жителей этого дома для решения вопроса о капитальном ремонте с целью отказа жителей от претензий по качеству жилья.

По мнению истца и его представителя, вышеуказанные сведения не соответствуют действительности, так как утверждения об этих фактах и событиях не имели места в реальности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца. В результате действий ответчика истцу был причинён моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях. Также эти сведения были положены в обоснование заключения истца под стражу, что усугубило ситуацию. Истец просил суд обязать ответчика опровергнуть порочащие его сведения путём принесения личного извинения на видеозапись с дальнейшим опубликованием на информационных ресурсах, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ответчик в судебном заседании возражал против удовлетворения заявленных требований. Пояснил, что не думал никого оскорблять или унижать. На допросе он лишь отвечал на вопросы следователя и высказывал своё личное мнение, как потерпевший.

Рассмотрев исковые требования, суд установил, что действительно в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам мошенничества в особо крупном размере, в качестве потерпевшего был допрошен ответчик. Действительно, ответчик сообщал следователю, что обвиняемый (истец по данному гражданскому делу) «материально обеспечен, у него имеются связи, чтобы заключить соглашение с адвокатом, подкупить свидетелей по делу. … М. говорил …, что нужно собрать всех жителей дома для решения вопроса о капитальном ремонте дома, чтобы жители отказались от всех претензий по качеству жилья».

Однако упомянутые выше сведения были сообщены ответчиком в рамках расследования уголовного дела непосредственно должностному лицу органа предварительного следствия в ходе допроса в качестве потерпевшего.

«Ответчик не имел намерения опорочить или оскорбить честь и достоинство истца, а лишь исполнял процессуальные обязанности потерпевшего в рамках уголовного дела», – говорится в решении суда.

В результате суд отказал М. в удовлетворении заявленных требований.

Следует отметить, что ни истец, ни его представитель не стали обжаловать принятое судом решение, выразив тем самым согласие с постановленным судебным актом.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников