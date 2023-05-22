Обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует правообладателей земельных участков сельскохозяйственного назначения о том, что в статью 42 Земельного кодекса внесены дополнения, в части обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющиеся собственниками земельных участков – осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; в случае обнаружения пожара на земельном участке, используемом для сельскохозяйственного производства, немедленно уведомить пожарную охрану и оказывать ей содействие при тушении пожара на данном земельном участке.

Соблюдение данных требований исключит допущение нарушений земельного законодательства Российской Федерации. Тем более, это касается земельных участков, на которых расположены несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов.

Необходимо помнить – несанкционированные свалки твёрдых бытовых отходов захламляют земли сельскохозяйственного назначения, наносят существенный ущерб плодородию земель, являются источником воспламенения сухой травы и древесно – кустарниковой растительности в пожароопасный период.