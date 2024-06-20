Обязательная для аграриев ФГИС «Семеноводство» уже доступна для добровольного внесения сведений

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора сообщают, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 30.12.2021 № 454 –ФЗ «О семеноводстве» Министерством сельского хозяйства Российской Федерации создана Федеральная государственная система в области семеноводства сельскохозяйственных растений (далее — ФГИС «Семеноводство»).

Стратегическая задача разработки состоит в том, чтобы все физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области семеноводства, а это — производство, хранение, реализацию семян, а также ввоз и вывоз семян за пределы Российской Федерации, должны вносить в неё информацию о месте производства и выращивания семян, их сортовые и посевные качества, объемы реализации, наличие или отсутствие в них генно-инженерно-модифицированных организмов, о сортах или гибридах, внесенных в Госреестр, об обработке семян гербицидами и т.д.

В период с июня по август 2024 года уже возможно добровольное внесение информации пользователями в систему, а с 1 сентября предоставление таких сведений станет обязательным. Вход во ФГИС «Семеноводство» осуществляется с использованием ЕСИА по ссылке: semena.mcx.ru.

В настоящее время идет обучение и тестирование сельхозпроизводителей по модулям 1,2,3,4 и 5 для разных категорий пользователей и участников оборота семян. Подать заявку на бесплатное обучение в системе можно, заполнив форму по ссылке: https://specagro.ru/fgis/semena. При возникновении вопросов о работе во ФГИС «Семеноводство» рекомендуем обращаться на горячую линию — 8 (800) 222-60-42 или 8 (495) 740-90-60, а также через форму обратной связи по ссылке: https://semena.mcx.ru/hotline_semena.

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