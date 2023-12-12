Очередное заседание координационного совета в аэропорту ВПП «Кемерово». Итоги работы ВПП за 2023 год.
7 декабря 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено итоговое заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашенных лиц.
Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой провел совещание, где обсуждались следующие вопросы:
- Выполнение решений предыдущих заседаний координационных Советов.
- О результатах работы по содержанию эксплуатации имущества пункта пропуска в 2023 году.
- Об утверждении плана работы координационного совета на 2024 год.
- О итогах работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска.
- О соблюдении технологической схемы организации пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, транспортные средства, грузов, товаров и животных.
- О фактическом состоянии сведений содержащихся в паспорте пункта пропуска, и необходимости внесения в него соответствующих изменений.
- Заслушана дополнительная информации членов координационного совета, предложения, замечания и о санитарно-эпидемиологической обстановке в Кузбассе и Российской Федерации.
12/12/2023