7 декабря 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено итоговое заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашенных лиц.

Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой провел совещание, где обсуждались следующие вопросы: