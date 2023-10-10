21 сентября 2023 года в аэропорту ВПП «Кемерово» проведено очередное квартальное заседание Координационного совета с участием представителей Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой, ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова», Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу, Кемеровской таможни, ПУ ФСБ России по Новосибирской области и приглашённых лиц.

Руководитель Новосибирского филиала ФГКУ Росгранстрой провел совещание, где обсуждались следующие вопросы: выполнение решений предыдущих заседаний Координационных Советов; предложения по совершенствованию работы пункта пропуска; оценка эффективности и соблюдении действующей технологической схемы организации пропуска через грани государственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных; фактическое состояние сведений, содержащихся в паспорте пункта пропуска и необходимости внесения в них соответствующих изменений; итоги работы комиссии по проверке состояния режима в пункте пропуска; анализ обстановки в пункте пропуска и прогнозе возможных нарушений правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспортными средствами.

Заслушана дополнительная информации членов координационного совета о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в том числе по COVID-19 и Кори и рекомендовано руководству государственного контрольного пункта (ГКО) в пункте пропуска ООО «М.А.К. им. А.А. Леонова» провести вакцинацию сотрудников ГКО и работников аэропорта, осуществляющих контроль пассажиров международных авиарейсов в ВПП Кемерово.

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