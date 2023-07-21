Очередной частный зоопарк получил лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях

На днях центральным аппаратом Россельхознадзора принято решение о выдаче бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях зоопарку «Страусиное ранчо», который расположен на территории СНТ «Солнечная поляна» (близ Елыкаево) Кемеровского района Кемеровской области. Этот зоопарк принадлежит местному индивидуальному предпринимателю А.Р. Марковцевой.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проведена оценка на соответствие учреждения предъявляемым требованиям.

В ходе оценки сотрудники провели осмотр территории зоопарка, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией. На основании результатов успешно пройденной проверки, зоопарку «Страусиное ранчо» выдан соответствующий документ – лицензия, информация о которой внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Напоминаем, что процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу готовы в максимально сжатые сроки проводить проверки по заявкам организаций и направлять их результаты в центральный аппарат Россельхознадзора для оперативного рассмотрения вопроса о выдаче лицензий