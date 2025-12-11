Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Очередные партии кузбасского ячменя нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

9 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 76 фитосанитарных сертификатов на новые партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории  Гурьевского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 1 968,4 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

11/12/2025
