Один год лишения свободы условно назначено жителю Кузбасса за избиение сожительницы палкой из-за мультиварки

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, это не первое преступление кузбассовца против сожительницы. Ранее он уже отбывал 100 часов обязательных работ за причинение ей лёгкого вреда здоровью в результате ударов кочергой по голове и ноге на почве ревности.

Из материалов уголовного дела следует, что ещё осенью 2021 года 56-летний мариинец на почве ревности ударил сожительницу кочергой по голове и ноге, причинив ей лёгкий вред здоровью. За это мировым судьёй мужчине было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Но через три месяца после отбытия обязательных работ он вновь совершил преступление в отношении сожительницы.

В ходе совместного распития спиртных напитков между ними возникла ссора по поводу принадлежащей сыну подсудимого мультиварки, которую она взяла без разрешения. В ходе словесного конфликта подсудимый разозлился на сожительницу и вышел во двор, где увидел лежащую на земле деревянную палку. Вернувшись с этой палкой в дом, он стал наносить сожительнице множественные удары по различным частям тела. Сожительница закрывалась от ударов руками, в результате чего ей был причинён перелом пальца руки. После избиения подсудимый ушёл из дома, а женщина ушла к знакомым. И оттуда ей была вызвана скорая помощь, медицинские работники которой увезли её в больницу. Также она обратилась с заявлением в полицию.

Позже эксперты установят, что множественные подкожные кровоизлияния различных частей тела, образовавшиеся от ударного воздействия тупого твёрдого предмета, вреда здоровью за собой не влекут. А вот перелом пальца расценивается как вред здоровью средней тяжести по признаку длительности расстройства здоровья (продолжительностью свыше трёх недель).

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью и раскаялся в совершённом преступлении.

Суд квалифицировал действия подсудимого как умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 1 год.

Одновременно с этим осуждённый обязан возместить в федеральный бюджет процессуальные издержки в виде вознаграждения защитника в размере 7 тысяч 500 рублей.

Фото из открвтвх источников