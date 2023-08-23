Военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Александр Кискин стал участником всероссийского проекта «Из века в век. Кодекс чести русского офицера», посвященного Дню офицера России.

Майор Кискин прочел отрывок из «Кодекса чести русского офицера», принятого в 1804 году на фоне кемеровского монумента Воину-Освободителю. В каждом сюжете проекта отражены основные постулаты офицерской жизни и службы, отношения к Родине и долгу. Все они основаны на многовековых традициях защитников Отечества — от воинов княжеских дружин времен битвы с войсками Золотой Орды Мамая на Куликовом поле до героев наших дней — участников специальной военной операции.



«Избравшим Государево Служение, будь то офицер, прапорщик, мичман, сержант, солдат необходимо всегда помнить, что служат и жертвуют своей жизнью ради высших Истин, что "не имеют в запасе второй Отчизны" и "присягают только один раз". Офицер Чести не может уйти в запас или отставку», - прочитал майор Александр Кискин.

Фото: Росгвардия