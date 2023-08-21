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Офицер Росгвардии принимает участие в федеральном экологическом проекте

 Военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Антон Ожиганов принимает участие во всероссийской экологической акции #Выбираю чистый воздух.

В рамках акции на протяжении четырех месяцев офицер Росгвардии минимизировал использование общественного транспорта, автомобилей и другого вида передвижения, который использует топливо, выбрасывающий в воздух выхлопные газы. Капитан Ожиганов за время участия в экологическом проекте прошел 2 000 километров. По словам росгвардейца, участие в подобных акциях для него уже являются традиционными. Офицер считает, что, если есть способ улучшить экологию нашей страны, нужно этим пользоваться.

 В настоящее время росгвардеец находится на третьем месте среди более 600 участников со всей России.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Экология
kuzbassnews.ru
21/08/2023
Общество
Экология
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