Офицер Росгвардии принимает участие в федеральном экологическом проекте

Военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Антон Ожиганов принимает участие во всероссийской экологической акции #Выбираю чистый воздух.

В рамках акции на протяжении четырех месяцев офицер Росгвардии минимизировал использование общественного транспорта, автомобилей и другого вида передвижения, который использует топливо, выбрасывающий в воздух выхлопные газы. Капитан Ожиганов за время участия в экологическом проекте прошел 2 000 километров. По словам росгвардейца, участие в подобных акциях для него уже являются традиционными. Офицер считает, что, если есть способ улучшить экологию нашей страны, нужно этим пользоваться.

В настоящее время росгвардеец находится на третьем месте среди более 600 участников со всей России.

Фото: Росгвардия