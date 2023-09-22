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Офицер Росгвардии провел «Урок безопасности» для кадетов яшкинской школы

Офицер Яшкинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Евгений Базинов провел «Урок безопасности» для учащихся кадетского класса правоохранительной направленности школы №5.

В рамках мероприятия сотрудник войск правопорядка рассказал кадетам о структуре Росгвардии, ее ключевых задачах и функциях. Ребята узнали роли, которую играют наряды вневедомственной охраны в обеспечении общественной безопасности и правопорядка.

Майор Базинов поделился с кадетами полезными рекомендациями о том, как правильно действовать в случае возникновения террористических угроз и какие шаги предпринимать для обеспечения собственной безопасности и окружающих.

«Уверен, что такой урок вдохновил молодых кадетов на понимание важности службы на благо общества», - сказал офицер войск правопорядка.

 

Фото: Росгвардия

Образование
Яшкино
kuzbassnews.ru
22/09/2023
Образование
Яшкино
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