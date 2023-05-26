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Офицеры Росгвардии заняли призовые места на соревнованиях среди силовых структур

 В областном центре прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, а также служебное двоеборье в честь 100-летия физкультурно-спортивного общества «Динамо». В турнире приняли участие спортсмены областных силовых структур, в том числе из Росгвардии, ГУФСИН, МВД и ФСБ.

В сборную команду войск национальной гвардии вошли офицеры из СОБРа, территориального управления, лицензионно-разрешительной работы и ОМОНа. По результатам испытаний команда Росгвардии заняла второе место по стрельбе, уступив спортсменам из МВД. Тройку лидеров замкнула команда ФСБ.

 Кроме этого сотрудники СОБР были награждены медалями за победы в личном зачете. Так, майор Елена Н. заработала первое место и два третьих за стрельбу из пистолета Макарова, а также второе место за служебное двоеборье. Майор Алексей Х. и подполковник Сергей К. также заняли второе и третьи места.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/05/2023
Спорт
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