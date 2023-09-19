Оформление актов несоответствия с целью добавления продукции без входящего ветеринарного сопроводительного документа

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» установлено, что на предприятии ООО «ПКФ Астериас» оформлены акты несоответствия с целью добавления продукции без входящего ветеринарного сопроводительного документа.

Так, юридическим лицом в оборот был введен 41 кг рыбной продукции неизвестного происхождения.

Уполномоченным лицам ООО ПКФ Астериас» в системе «Ветис. Паспорт» отправлено предупреждение и в связи с неоднократным допущением критических ошибок при оформлении эВСД приостановлена регистрация в ФГИС «Ветис. Паспорт» сроком на 10 дней.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, ООО «ПКФ Астериас» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле в отделе внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления.