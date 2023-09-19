Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Оформление актов несоответствия с целью добавления продукции без входящего ветеринарного сопроводительного документа

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» установлено, что на предприятии ООО «ПКФ Астериас» оформлены акты несоответствия с целью добавления  продукции без входящего ветеринарного сопроводительного документа.

Так, юридическим лицом в оборот был введен 41 кг рыбной продукции неизвестного происхождения.

Уполномоченным лицам ООО ПКФ Астериас» в системе «Ветис. Паспорт» отправлено предупреждение и в связи с неоднократным допущением критических ошибок при оформлении эВСД приостановлена  регистрация в ФГИС «Ветис. Паспорт» сроком на 10 дней.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, ООО «ПКФ Астериас» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

  Предостережение находится на контроле в отделе внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
19/09/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus