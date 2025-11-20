Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Оформление протоколов исследований на титры антител к вирусу бешенства, необходимых для вывоза питомцев за рубеж, переходит на электронный формат

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 декабря 2025 г. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») и Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») переходят на электронный формат оформления протоколов исследований на титры антител к вирусу бешенства. Данные протоколы необходимы для вывоза собак, кошек и хорьков в ряд иностранных государств.

Протоколы будут оформляться в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») — eCert. Проверить подлинность и найти протокол можно по ссылке.

Владельцы животных по-прежнему будут получать протокол на бумажном носителе с подписью и печатью уполномоченного лица. На протоколе появится QR-код, который позволит подтвердить подлинность протокола и проверить его данные в eCert. Содержание протоколов не изменится.

Обращаем внимание, что протоколы, выданные до 1 декабря 2025 г., остаются действительными, если вакцинация животного против бешенства была проведена в период действия предыдущей вакцинации.

