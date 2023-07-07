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Около 850 тысяч рублей налогов и штрафных санкций не заплатил в бюджет бывший кузбасский предприниматель

Требования налоговиков бывший мариинский предприниматель игнорировал, в связи с чем Федеральной налоговой службе пришлось идти в суд с требованием взыскания крупной налоговой задолженности…

Житель Мариинска ранее более 17 лет состоял на учёте в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Но во второй половине 2019 года прекратил предпринимательскую деятельность. Позже специалисты Федеральной налоговой службы установили, что в конце 2020 года мужчина реализовал объект недвижимого имущества кадастровой стоимостью около 7 миллионов 300 тысяч рублей. Цена сделки составила 100 тысяч рублей.

В связи с тем, что кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, превышает доходы мариинца от продажи этого объекта, то он должен был указать сумму полученного дохода от продажи в размере около 5 миллионов 126 тысяч рублей.

Таким образом, сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, составила немногим более 666 тысяч рублей. Также в связи с тем, что мариинец не оплатил своевременно налог, ему была начислена пеня в размере около 80 тысяч рублей. Был привлечён он и к налоговой ответственности в виде штрафов в общей сумме около 83 тысяч рублей. Всего у мариинца накопился долг перед бюджетом около 850 тысяч рублей.

Требование об уплате налога мариинец проигнорировал, поэтому Федеральная налоговая служба обратилась в суд с требованием взыскания всех невыплаченных сумм.

Налогоплательщик в судебное заседание не явился, но представил в суд возражения, считая требования налоговой службы неправомерными.

Однако доводы ответчика, представленные в возражениях, были отклонены судом, а доводы Федеральной налоговой службы с представленными доказательствами убедили суд в законности заявленных требований.

Мариинский городской суд Кемеровской области вынес решение о взыскании с 83-летнего мариинца всей налоговой задолженности, а также государственной пошлины: всего около 850 тысяч рублей.

Следует отметить, что, несмотря на возражения относительно заявленных Федеральной налоговой службой требований, должник не стал обжаловать решение суда. На днях оно вступило в законную силу.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
07/07/2023
Происшествия
Мариинск

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