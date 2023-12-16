Окружная благотворительная выставка «Сделано волшебником 2023» открылась в Тяжине

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства организована специалистами центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности в Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова

В выставке приняли участие любители и мастера декоративно-прикладного творчества сельских учреждений клубного типа Тяжинского округа. Народные умельцы представили более 40 творческих работ. Многие из них выполнены в виде символа 2024 года – зеленого деревянного дракона.

На выставке можно увидеть фигурки Деда Мороза и Снегурочки, выполненные из различных материалов елочные игрушки, елочки, снежинки и другие новогодние поделки. После закрытия выставки сувениры будут использованы в новогодних благотворительных акциях, проводимых на территории Тяжинского округа.

Действует выставка до 25 декабря по адресу: Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Советская, 1 «Б», Тяжинская библиотека имени Н. И. Масалова.