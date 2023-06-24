Окружной бал выпускников состоялся в Тяжине

В этот день чествовали 48 выпускников школ округа. По традиции ребята возложили цветы к мемориалу воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Основные торжества состоялись на летней сцене площади Ленина. С окончанием школы ребят поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров.

Затем прошла церемония награждения федеральными золотыми медалями «За особые успехи в учении», золотыми знаками «Отличник Кузбасса» и почетными грамотами главы муниципалитета. В этом году в Тяжинском округе 9 медалистов.

В Год педагога и наставника торжественную часть вечера вели учителя школ. На балу ребята исполняли песни, танцевали со своими педагогами и родителями. Для выпускников уже стало прошлым одно из важнейших для них испытаний – сдача ЕГЭ. Дальше будет взрослая жизнь.