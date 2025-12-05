Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
ОМОН «Оберег» и авиация Росгвардии отработали беспарашютное десантирование в Кузбассе

В пригороде Кемерова бойцы ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу совместно с летчиками Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии провели комплексное занятие по беспарашютному десантированию с вертолета Ми-8. Тренировка была направлена на отработку быстрой высадки на ограниченные площадки и поддержание высокой боевой готовности подразделения.

Перед взлетом прошла детальная наземная подготовка: проверка снаряжения, разбор порядка выполнения спусков и мер безопасности. Спецназовцы отработали теоретические знания в способах использования снаряжения для десантирования с разных высот, а также приёмы страховки при спуске в труднодоступной местности и эвакуации пострадавших. Особое внимание уделялось слаженной работе выпускающего, бойцов-высотников и экипажа воздушного судна.

Десантирование проводилось посадочным и штурмовым способами. Бойцы отрабатывали навыки спуска с использованием альпинистского снаряжения, правила безопасного выхода с борта, особенности приземления и последующее развёртывание в боевой порядок. Практические элементы выполнялись на различных высотах.

Инструктор по высотной подготовке отметил:

«Регулярные занятия по десантной подготовке необходимы для поддержания высокой боеготовности. Эти навыки позволяют бойцам эффективно работать в труднодоступных участках местности и проникать на объекты с воздуха для оперативного решения поставленных задач».

 

Фото: Росгвардия

