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ОМОН «Оберег» отработал беспарашютное десантирование с борта вертолёта МИ-8

В Кемерове сотрудники ОМОН «Оберег» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу совместно с экипажем авиационного отряда специального назначения приняли участие в комплексной тренировке, направленной на отработку беспарашютного десантирования.

В ходе учений бойцы спецподразделения под руководством опытных инструкторов выполнили десантирование из вертолёта МИ-8, находящегося в режиме зависания на различных высотах при помощи каната и альпинистского снаряжения со средствами бронезащиты. По словам специалистов, каждый спуск требует от сотрудника высокого уровня физической подготовки, координации действий и точности выполнения задачи.

После десантирования бойцы оперативно рассредоточились на условной площадке приземления и приступили к отработке учебно-боевых эпизодов, имитирующих действия в условиях реальной служебной обстановки. Особое внимание уделялось взаимодействию между группами и оперативному занятию выгодных тактических позиций.

Подобный способ высадки применяется спецназом при проведении операций в труднодоступных районах – таких как горно-лесистая местность, удалённые территории и плотная городская застройка, где невозможна посадка вертолёта. Проведение таких тренировок позволяет поддерживать высокий уровень профессиональной готовности личного состава к выполнению задач в любой оперативной обстановке.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
11/07/2025
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