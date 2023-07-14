Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Онлайн-форма по вопросам ввоза/вывоза из Российской Федерации и перевозке по территории Российской Федерации собак и кошек владельцами не для коммерческих целей.

Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время на сайте Россельхознадзора реализована возможность online информирования заинтересованных лиц о ветеринарных требованиях при перевозках кошек и собак, которые применяется для следующих ситуаций:

  1. ввоз в Российскую Федерацию собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов;
  2. вывоз из Российской Федерации собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов;
  3. перемещение по территории Российской Федерации собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в любом количестве.

Если Вы впервые путешествуете со своим питомцем, то рекомендуем предварительно ознакомиться с требованиями страны, куда планируется поездка с помощью вышеуказанного онлайн информирования (Адресная строка онлайн-формы: https://fsvps.gov.ru/ru/content/onlayn-forma-po-voprosam-vvoza-v-rossiys...).

Если вы уже знакомы с порядком вывоза собак и кошек из Российской Федерации, то вы можете записаться онлайн для оформления международных ветеринарных сопроводительных документов (https://fsvps.gov.ru/ru/ehksport-import/dlya-vladelcev-zhivotnyh/instruk...) в удобное подразделение Россельхознадзора.

Общество
kuzbassnews.ru
14/07/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus