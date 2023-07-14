Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время на сайте Россельхознадзора реализована возможность online информирования заинтересованных лиц о ветеринарных требованиях при перевозках кошек и собак, которые применяется для следующих ситуаций:

ввоз в Российскую Федерацию собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов; вывоз из Российской Федерации собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в количестве не более 5 голов; перемещение по территории Российской Федерации собак и кошек владельцами не для коммерческих целей в любом количестве.

Если Вы впервые путешествуете со своим питомцем, то рекомендуем предварительно ознакомиться с требованиями страны, куда планируется поездка с помощью вышеуказанного онлайн информирования (Адресная строка онлайн-формы: https://fsvps.gov.ru/ru/content/onlayn-forma-po-voprosam-vvoza-v-rossiys...).

Если вы уже знакомы с порядком вывоза собак и кошек из Российской Федерации, то вы можете записаться онлайн для оформления международных ветеринарных сопроводительных документов (https://fsvps.gov.ru/ru/ehksport-import/dlya-vladelcev-zhivotnyh/instruk...) в удобное подразделение Россельхознадзора.