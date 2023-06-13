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ООО «Ереминский завод натуральных кормов» допустило нарушения обязательных требований, установленных при декларировании соответствия корма для непродуктивных животных

Во 2 квартале  2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области–Кузбассу по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого без взаимодействия с контролируемым установлено, что

ООО «Ереминский завод натуральных кормов» допустило нарушения обязательных требований, установленных при декларировании соответствия корма для непродуктивных животных

Так, декларация принята на основании исследований, проведенных в испытательной  лаборатории  общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (127030, Россия, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к), которая  по указанному адресу деятельность не осуществляет. Лаборатория также отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Таким образом, декларация о соответствии  принята на основании недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а так же принято решение о признании недействительной декларации о соответствии на  корма для непродуктивных животных ООО «Ереминский завод натуральных кормов».

Общество
kuzbassnews.ru
13/06/2023
Общество

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