Во 2 квартале 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области–Кузбассу по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого без взаимодействия с контролируемым установлено, что

ООО «Ереминский завод натуральных кормов» допустило нарушения обязательных требований, установленных при декларировании соответствия корма для непродуктивных животных

Так, декларация принята на основании исследований, проведенных в испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Международный стандарт» (127030, Россия, город Москва, улица Новослободская, дом 20, этаж 2, помещение I, комната 15, офис 88к), которая по указанному адресу деятельность не осуществляет. Лаборатория также отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

Таким образом, декларация о соответствии принята на основании недостоверных сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям.

По результатам проведенного контрольно-надзорного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а так же принято решение о признании недействительной декларации о соответствии на корма для непродуктивных животных ООО «Ереминский завод натуральных кормов».