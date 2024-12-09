опасная горка в Новоильинском районе Новокузнецка

В сети интернет сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка обнаружили информацию об опасном спуске на проезжую часть по улице 11 Гвардейской армии в Новоильинском районе. Совсем недавно эта горка уже была засыпана, однако дети снова её раскатали. Информация вновь была оперативно передана в коммунальные службы, и спуск снова засыпали.

Еще отдел ГИБДД УВД РФ по Новокузнецку обращается ко всем горожанам – не проходите мимо таких опасных спусков, делайте замечания детям. Окажется чуть больше скорость - ребенок скатится под колеса автомобиля.

Если Вам известны адреса подобных опасных горок, сообщите в Госавтоинспекцию по тел. 45-62-31.

Фото: Отдел ГИБДД Управления МВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области