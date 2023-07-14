ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу компенсирует работодателям 20% расходов на мероприятия по охране труда

До 1 августа в региональном Отделении СФР идет прием заявлений от работодателей на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний. Финансирование осуществляется работодателями за счёт собственных средств с последующей их компенсацией из бюджета Социального фонда России.

Работодатели могут направить на предупредительные меры по охране труда до 20% сумм страховых взносов, начисленных им за прошедший календарный год. Объем средств может быть увеличен до 30 % при условии их направления на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. Предусмотрен и особый порядок финансирования малых предприятий с численностью работников до 100 человек.

В этом году в бюджете ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу на финансирование мер по охране труда заложено более 1,105 миллиарда рублей. Выделенные средства работодатели могут направить на 16 мероприятий по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. К ним относятся:

- приобретение средств индивидуальной защиты;

- проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников;

- проведение спецоценки условий труда;

- обучение по охране труда;

- санаторно-курортное лечение работающих на вредных и опасных производствах, а также работников предпенсионного возраста;

- обеспечение сотрудников лечебно-профилактическим питанием;

- приобретение аптечек, приборов наблюдения за безопасностью технологических процессов и другие мероприятия.

Подать заявление и пакет документов на финансирование можно лично в Отделении СФР по месту регистрации работодателя, а также на портале Госуслуг до 1 августа. С начала года 280 работодателей Кузбасса уже подали в региональное ОСФР заявления на финансирование мероприятий по охране труда. Возместить расходы могут только те работодатели, у которых нет долгов по взносам в Отделении фонда.

Фото: ОСФР