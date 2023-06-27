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ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу заключило соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества»

Соглашение подразумевает оперативное оказание всесторонней государственной поддержки участникам и ветеранам боевых действий, а также их семьям.

Отделение Социального фонда по Кемеровской области – Кузбассу и филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили управляющий региональным ОСФР Людмила Бабичук и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Лариса Конышева.

Цель – взаимодействие по вопросам поддержки семей участников и ветеранов боевых действий. Вместе фонды смогут выработать предложения по совершенствованию государственной политики в направлении социальной помощи кузбасским бойцам и их родственникам.

«Совместная работа позволит оперативно обеспечивать мерами социальной поддержки защитников Отечества и их семьи. Участники и ветераны СВО зачастую нуждаются в медицинском, психологическом, юридическом сопровождении, содействии в трудоустройстве, социальной адаптации, обучении. Комплексное сопровождение в этих вопросах станет проявлением заботы, нашего долга и нашей гордости за тех, кто защищает нас», – отметила Людмила Бабичук.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2023
Общество
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