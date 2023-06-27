Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу разъясняет, что земельным кодексом Российской Федерации установлено, что земли должны использоваться в соответствии с установленным для них целевым назначением.

Однако, правообладатели земельных участков категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, ранее на которых размещались пашни, пастбища и сенокосы допускают их зарастание древесной и кустарниковой растительностью, что является признаком их неиспользования для сельскохозяйственного производства.

Для правового регулирования наличия деревьев на таких землях, а также для исключения неконтролируемой вырубки и незаконного оборота древесины законодателями приняты следующие нормативно-правовые акты.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на землях сельскохозяйственного назначения, утверждены Постановлением Правительства РФ № 1509 (в редакции от 08.06.2022) «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

В соответствии с Постановлением № 1509 порядок использования лесов на землях сельскохозяйственного назначения носит заявительный характер. При получении Управлением Россельхознадзора такого заявления (по установленной форме) с прилагаемыми к нему документами, такие документы направляются в органы исполнительной власти субъекта уполномоченного в области лесных отношений, для получения экспертного заключения, уведомляется региональное министерство сельского хозяйства. После получения экспертного заключения, все материалы в совокупности рассматриваются на межведомственной комиссии, созданной территориальным управлением Россельхознадзора. В случае получения положительного заключения по заявлению, заинтересованное лицо должно будет разработать проект освоения лесов, получить по нему положительное заключение экспертизы, подать лесную декларацию, и только после этого приступить к вырубке лесных насаждений. До момента прохождения вышеперечисленных процедур вырубка запрещается.

Древесина, заготовленная на землях сельскохозяйственного назначения, подпадает под требования лесного законодательства по учету, транспортировке и декларированию сделок с древесиной.

В случаях, когда правообладатель заросшего деревьями земельного участка сельскохозяйственного назначения планирует вовлечь земельный участок в оборот, т.е. провести вырубку и выкорчевку древесной растительности, затем распашку почвы, нужно руководствоваться Законом «О мелиорации земель» от 10.01.1996 № 4-ФЗ. Данным законом установлено, что расчистка земель от древесной растительности, кочек, пней, мха относится к культуртехнической мелиорации, а мелиорация земель проводится только на основании утвержденных проектов мелиорации.

Пунктом 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» установлено, что незаконной признается и рубка лесных насаждений, произрастающих в лесах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, осуществляемая правообладателями земельных участков при отсутствии утвержденного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.

При отсутствии заявления правообладатель земельного участка привлекается к административной ответственности за невыполнение мероприятий по охране сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесной растительностью.

Таким образом, на землях сельскохозяйственного назначения, на сегодняшний день, может произрастать древесная растительность, при соблюдении вышеперечисленных требований законодательства.