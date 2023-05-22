Оставлен под стражей «застройщик» якобы новостройки, в которую были заселены граждане льготной категории

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, в Кемеровском областном суде на днях рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Мариинского городского суда Кемеровской области, которым М., обвиняемому в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере, продлён срок содержания под стражей до 23 июня 2023 года.

Напомним, что по версии следствия, М. ранее в Мариинске приобрёл одноэтажное кирпичное здание, износ которого составлял более 40 процентов. После этого бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа С. незаконно выдал М. разрешение на строительство жилого дома по адресу нахождения ранее приобретённого здания. Впоследствии М. совместно с неустановленными лицами реконструировал полуразрушенное здание, выдав его под вновь возведённый многоквартирный жилой дом, незаконно получив в результате разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

Позже С., используя своё служебное положение, а также М. и неустановленные следствием лица заключили более десяти муниципальных контрактов на приобретение жилья в «новостройке» для льготных категорий граждан, причинив районному бюджету ущерб в размере около 10 миллионов рублей.

Кроме того, по мнению следствия, М., введя в заблуждение и других покупателей относительно качества приобретаемого жилья, продал местным жителям ещё шесть квартир в непригодном для жилья доме, обратив в свою пользу более пяти с половиной миллионов рублей.

Рассмотрев ходатайство следователя и, изучив материалы уголовного дела, 21 апреля суд продлил М. меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня 2023 года.

Не согласившись с таким решением, защита обвиняемого обжаловала его в вышестоящую судебную инстанцию.

Однако 18 мая 2023 года Кемеровский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Также до 7 июня 2023 года под домашним арестом продолжает находиться бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Мариинского муниципального округа С..

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Фото: Росгвардия