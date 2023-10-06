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Отделение СФР по Кузбассу приняло участие в благотворительной акции «Правовое поле пенсионера»

Акция, посвященная Международному дню пожилых людей, прошла в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова уже в 20-й раз.

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля установления пенсий Отделения СФР Наталья Ворожбитова провела консультирование участников акции. Их интересовали перерасчет пенсий работающим пенсионерам, информация о том, как откорректировать стаж, чтобы заранее, до выхода на пенсию, привести в порядок сведения. Пришедшие за консультацией спрашивали, куда обратиться инвалиду за санаторно-курортным лечением; как быть, если у предприятий не сохранились архивы и сами они уже не существуют, и что в этом случае будет с размером пенсии; как при назначении пенсии засчитывается период ухода за ребенком-инвалидом.

Светлана обратилась с вопросом по поводу подтверждения стажа работы в Казахстане. «Наслышана, что сейчас довольно непросто получать подтверждения о работе в странах СНГ, с каждым государством действует свой порядок взаимодействия. – рассказала женщина. – Хочется быть уверенной, что все периоды работы будут учтены при назначении пенсии. До нее мне еще далеко, Социальный фонд обещал помочь, когда придет время, и направить моим бывшим работодателям свой официальный запрос».

Акция «Правовое поле пенсионера» проводится с целью оказания бесплатной социально-правовой помощи гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, и всем, кому нужна квалифицированная юридическая, социальная, медицинская и иная консультация.

Индивидуальные консультации также дали специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Кузбассе, регионального отделения Ассоциации юристов России, нотариальной палаты, налоговой службы, прокуратуры, управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово, Роскадастра и других структур.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
06/10/2023
Общество

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