Отделение СФР по Кузбассу проактивно назначило трем матерям-героиням новые меры социальной поддержки

С 1 января 2026 года женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» Указом Президента Российской Федерации, СФР назначает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). В январе ее размер составляет 72 403,79 руб., он будет индексироваться ежегодно. Уже с 1 февраля 2026 года выплата увеличится на 5,6% исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год и составит более 76 тысяч рублей.

Законодательство уравнивает матерей-героинь по мерам социальной поддержки с Героями Труда Российской Федерации. Новые выплаты и льготы призваны подчеркнуть особые заслуги матерей перед государством и высокую оценку материнского труда. Высшее звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, воспитывающим десять и более детей.

С 1 января 2026 года ЕДВ в размере 72 403,79 рубля Отделение СФР по Кузбассу назначило проактивно трем женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня» Указом Президента Российской Федерации. Это мамы 10, 11 и 13 детей.

Женщина, удостоенная звания «Мать-героиня», при первичном беззаявительном назначении ЕДВ имеет право в течение месяца обратиться с заявлением об отказе от ее получения и замене ее льготами. Затем раз в год она может менять свое решение – переходить на получение ежемесячной денежной выплаты или пользоваться льготами.

Неработающим матерям-героиням – получателям пенсии также с этого года положено дополнительное материальное обеспечение – ежемесячная выплата (36 619,93 руб. на 1 января 2026 года) в размере 415 % размера социальной пенсии. Эта сумма тоже будет ежегодно индексироваться.

Отметим, что ходатайства о присвоении звания «Мать-героиня» возбуждаются по месту работы женщин коллективами организаций, государственными органами или органами местного самоуправления, общественными организациями. После рассмотрения документов главой муниципального образования, высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации, согласования их полномочным представителем Президента в федеральном округе документы представляются Президенту Российской Федерации, который принимает решение о присвоении звания.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР