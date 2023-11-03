Отделение СФР в Кузбассе проконсультировало родителей детей с инвалидностью во время социального проекта «Шаг навстречу»

В рамках социального проекта «Шаг навстречу» специалисты клиентской службы Отделения СФР в Берёзовском провели консультации для 70 родителей детей с инвалидностью по вопросам оформления единого пособия, а также получения технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. В мероприятии приняли участие представители Парламента Кузбасса, профильных ведомств и министерств, региональных общественных организаций.

О правилах назначения и условиях установления единого пособия рассказал заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу Михаил Окунев. Он отметил, что данная мера поддержки полагается семьям, среднедушевой доход которых меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания (в Кузбассе он составляет 13081 рубль).

«Кроме того, выплата может быть установлена беременным женщинам, которые встали на учет до 12 недель беременности. Чтобы оформить единое пособие, нужно подать заявление через портал Госуслуг или обратиться в клиентскую службу Отделения фонда по месту жительства или МФЦ. Наши специалисты самостоятельно запросят необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия», — добавил он.

Для участников форума также была организована выставка технических средств реабилитации, на которой родители ознакомились с ассортиментом предлагаемых изделий и получили консультации специалистов. Филиал «Новокузнецкий» АО «Московское ПрОП» представил протезно-ортопедические изделия – обувь, туторы, ортезы, бандажи, корсеты, а также инвалидные коляски, ходунки и другую продукцию.

«Подобные встречи играют огромную роль как в работе нашего фонда, так и в жизни родителей, которые воспитывают детей с инвалидностью. Для них это возможность подробнее узнать о мерах социальной поддержки, которые им положены, а для нас — оказать им адресную помощь», — подводя итоги, сказал Михаил Окунев.

Фото: ОПФР