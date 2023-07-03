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Отряду специального назначения Росгвардии "Кузбасс" вручено боевое знамя

 В Кемерово первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Бураков, вручил командиру отряда специального назначения Росгвардии «Кузбасс», полковнику Батору Шодоеву, Боевое знамя нового образца. Торжественный ритуал состоялся у Мемориала Воину-освободителю.

На церемонии присутствовали Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, начальник управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор полиции Юрий Кель, руководители силовых ведомств региона, юнармейцы, представители ветеранских организаций, а также родные и близкие военнослужащих.

 «Боевое знамя символ связи поколений: тех, кто сегодня в этом строю, и тех, кто встанет под боевые знамена войск национальной гвардии России в будущем. Выражаю уверенность в том, что Боевое знамя отряда в надежных руках», – сказал первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-майор Сергей Бураков.

 В завершение церемонии под звуки главного военного оркестра штаба Сибирского округа войск национальной гвардии России военнослужащие спецназа прошли торжественным маршем по площади у Мемориала Воину-Освободителю.

 В рамках торжественного мероприятия военнослужащие спецподразделения были отмечены государственными наградами. Всего семнадцать бойцов и офицеров были удостоены различных медалей и знаков отличия. Среди них медали «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, «За Отвагу», «Жукова». Ряд военнослужащих были награждены знаками отличия ордена Святого Георгия - Георгиевским Крестом IV степени.

Справочно:

 Отряд спецназа Росгвардии «Кузбасс» является неотъемлемой частью в борьбе с терроризмом и экстремизмом. За своё существование кемеровские спецназовцы более 40 раз выезжали в командировки в горячие точки. Свыше тысячи трехсот военнослужащих спецподразделения являются участниками боевых действий. Более 60 военнослужащих удостоены высшего символа спецназа – крапового берета.

 За мужество и героизм при выполнении воинского долга порядка 200 спецназовцев удостоены государственных наград. Двое военнослужащих отряда специального назначения «Кузбасс», старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов, удостоены звания Героя России (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/07/2023
Общество
Кемерово
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