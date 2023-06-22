ПАМЯТКА ПЧЕЛОВОДАМ по недопущению заноса и распространения наиболее опасных заболеваний пчел

Пчелы – древнейшие обитатели нашей планеты, а пчеловодство — одно из древнейших занятий человека.

Это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением пчел для получения меда, воска, маточного молочка, прополиса, цветочной пыльцы и пчелиного яда. Пчеловодство играет важную роль в народном хозяйстве и экономике страны, поскольку мед и продукты, производимые пчелами, обладают лечебными свойствами, их применяют в медицине и ряде отраслей промышленности (металлургической, радиотехнической, химической). К тому же продукция пчеловодства является диетической! Неоценимую пользу приносят и сами пчелы как опылители многих сельскохозяйственных культур. В последние годы пчел используют в качестве индикаторов состояния окружающей среды.

Пчелы, как и все живое, также подвержены заболеваниям, которые укорачивают их жизнь, снижают их продуктивность и могут приводить к гибели целых пасек.

К наиболее опасным и распространенным относятся следующие заболевания:

Варроатоз. Опасность заключается в том, что его трудно обнаружить на начальной стадии, поскольку возбудитель - клещ Varroa destructor имеет очень маленькие размеры и заметить паразита в условиях пасеки довольно сложно. При большем поражении заподозрить варроатоз можно по поведению самих насекомых. Они менее активно собирают нектар и при этом становятся гораздо более агрессивными и беспокойными.

Нозематоз. Это заболевание широко распространено среди маток, трутней и взрослых пчел в регионах с холодным климатом. При постановке диагноза требуется ветеринарное обследование от 30 до 50 особей живых и мертвых пчел на наличие спор возбудителя инфекции.

Акарапидоз (акароз). Сопровождается поражением органов дыхания пчел, потерей способности к полету, ослаблением и гибелью взрослых особей. Заболеванию подвержены рабочие пчелы, матки и трутни. Возбудителями заболевания являются клещи, паразитирующие только в организме взрослых особей всех пород, не поражая расплод.

Европейский гнилец. Возбудителем является стрептококк плютон, поражающий открытый расплод и способный привести к массовому поражению личинок, а значит к дальнейшему ослаблению пчелосемей и снижению их эффективности.

Американский гнилец. Заболевание, поражающее печатный расплода, сопровождающееся разложением (гниением) личинок и предкуколок. Наиболее опасно для медоносных пчел, поскольку из-за гибели расплода происходит резкое ослабление семей и их последующая гибель.

Важно помнить, что любую болезнь легче предупредить, чем ее излечить. Поэтому пчеловодам, в целях недопущения заболеваний пчёл, необходимо соблюдать определённые правила в осуществлении своей деятельности: своевременно проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами и препаратами ульи, инвентарь и территорию пасек, а при заболевании отдельных пчелосемей безотлагательно обращаться в ветеринарную службу Республики Хакасия и принять меры по ликвидации болезни и оздоровлению пасек.

С целью недопущения заноса и распространения заболеваний, в т.ч. вышеуказанных, владельцы пасек обязаны неукоснительно соблюдать Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства, утвержденные Приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 645

Управление напоминает, что в соответствии со ст. 18 Закона РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», ответственность за здоровье, содержание, использование животных несут их владельцы.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, напоминает о том, что должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства РФ несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность.