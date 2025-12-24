Партия кузбасского овса нового урожая отгружена в Китай под контролем Россельхознадзора

16 декабря 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил фитосанитарный сертификат на партию овса урожая 2025 года, выращенного на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшего экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка партии экспортного овса весом 67,5 т, предназначенного для промышленной переработки, производилась в железнодорожные вагоны.

Партия подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».