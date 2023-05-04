Патриотическая игра прошла в Тяжинском агропромышленном техникуме

Квест «Своих не бросаем», посвященный Победе в Великой Отечественной войне провела педагог дополнительного образования Дарья Александровна Бабич и волонтеры местного отделения Российского Союза Молодежи.

В патриотической игре приняли участие две команды студентов-первокурсников. Ребятам нужно было пройти ряд спортивных и интеллектуальных испытаний, для того чтобы выполнить главную задачу – освободить своих капитанов из плена. За каждый пройденный этап команде вручали георгиевскую ленточку.

Успешно выполнив освободительную миссию, команды объединились и соорудили маскировочную сетку, на которой выложили георгиевскими ленточками слово «Победа».