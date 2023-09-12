Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу обращает внимание уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов оформляющих ветеринарные сопроводительные документы в системе ФГИС «Меркурий» на п. 9 Приложения № 2 Приказа Минсельхоза от 13.12.2022 № 862.

При выявлении критических и некритических ошибок в ходе оформления ВСД зарегистрированному пользователю системы на адрес электронной почты, будет направляться уведомление о совершенных ошибках.

Критические и некритические ошибки не суммируются. При этом учитываются ошибки за период не более 1 года с момента оформления ВСД (общий срок).

Так, к не критическим ошибкам относятся действия, которые не нарушают прослеживаемость, не создают возможности перепутать данный подконтрольный товар с другим подконтрольным товаром. За совершение 5 и более некритических ошибок регистрация пользователя в ФГИС ВетИС приостанавливается сроком на 1 календарный день, общий срок не может превышать 90 календарных дней.

К критическим ошибкам относятся:

- указание недостоверной информации о ветеринарно-санитарном состоянии сопровождаемых подконтрольных товаров;

- недостоверных сведений, нарушающих прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве, перемещении и переходе права собственности на них;

- оформление ВСД на подконтрольные товары, не соответствующие обязательным требованиям в области ветеринарии;

- указание недостоверного наименования подконтрольного товара, адреса места отправления и назначения, наименования отправителя и получателя которые создают возможность перепутать данный подконтрольный товар или адрес отправки и доставки;

- оформление ВСД на подконтрольный товар, если в отношении подконтрольного товара или сырья, из которого он изготовлен, не проведены процедуры подтверждения обеспечения безопасности или внесены недостоверные сведения о проведении таких процедур;

- оформление ВСД уполномоченными лицами организаций, являющихся производителями и участниками оборота подконтрольных товаров, с нарушением условий, предусмотренных Перечнем утв. приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 646;

- указание в ВСД на транспортную партию подконтрольного товара недостоверных сведений о транспортном средстве, месте отправления, месте назначения.

- указание в ВСД на транспортную партию подконтрольного товара сведений об условиях транспортировки, не соответствующих обязательным требованиям в области ветеринарии, установленным техническими регламентами Таможенного союза.

При выявлении 2 и более критических ошибок регистрация пользователя приостанавливается сроком на 10 календарных дней, общий срок не может превышать 180 календарных дней.

В случае неисправления нижеуказанных критических ошибок, в течение 72 часов с момента поступления уведомления, регистрация пользователя аннулируется:

- указание в ВСД на производственную партию подконтрольного товара недостоверных сведений о подконтрольных товарах, использованных в качестве сырья;

- указание в транспортном ВСД недостоверных сведений о номерах ВСД на производственную или транспортную партию подконтрольного товара, частью которой является (являлся) перемещаемый подконтрольный товар;

- оформление ВСД на подконтрольный товар, предназначенный в пищу людям, с истекшим сроком годности;

- указание в ВСД недостоверных сведений о сроке годности подконтрольного товара.