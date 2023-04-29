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Первая команда кузбасских призывников отправилась для прохождения военной службы в легендарную дивизию Росгвардии

 В Кемерове в рамках весенней призывной кампании состоялась отправка первой команды на военную службу по призыву. Военнослужащие в составе одиннадцати человек попадут в ряды отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Ф.Э. Дзержинского.

Для отбора призывников специалисты Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу провели мероприятия предварительного изучения состояния здоровья, физической подготовленности, морально-нравственной устойчивости. Главное неотъемлемое качество – личное желание у новобранцев проходить службу в войсках правопорядка.

 Накануне перед убытием в элитные войска Росгвардии к призывникам обратился сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Символ» майор Дмитрий А.

 «Для ребят это будет достойным испытанием. Желаю, чтобы за время службы в Росгвардии они заслужили уважение своих командиров, сослуживцев и были гордостью для своих родителей», - сказал офицер СОБР «Символ» Дмитрий – После службы мы с нетерпением ждем их в рядах нашего подразделения».

  Стоит отметить, что согласно требованиям Президента РФ, военнослужащие по призыву, в том числе Росгвардии, к выполнению служебно-боевых задач в ходе проведения специальной военной операции не привлекаются.

  ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского имеет богатую боевую историю и является главным боевым соединением Росгвардии. Именно по инициативе Дзержинского 17 июня 1924 года была сформирована дивизия особого назначения. Во время Великой Отечественной войны соединение участвовало в боях под Москвой, Калугой, Новгородом, воевало на Западном и Волховском фронтах. Именно воинам-дзержинцам 24 июня 1945 года на историческом Параде Победы было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
29/04/2023
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