Первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою прошли в Красноярске

Соревнования собрали участников из Республик Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей – всего 640 человек.

В состав сборной Кемеровской области – Кузбасса вошли два воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Никита Трофимов и Александр Невчеснюк (тренер-преподаватель Эламан Турсунбекович Рысмендиев).

По итогам соревнований Никита Трофимов занял первое место, став чемпионом Сибирского федерального округа. Таким образом, Никита прошел отбор на чемпионат России, который состоится в городе Новосибирске.