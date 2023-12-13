Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Первенство и чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою прошли в Красноярске

Соревнования собрали участников из Республик Тыва и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей – всего 640 человек.
В состав сборной Кемеровской области – Кузбасса вошли два воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Никита Трофимов и Александр Невчеснюк (тренер-преподаватель Эламан Турсунбекович Рысмендиев).
По итогам соревнований Никита Трофимов занял первое место, став чемпионом Сибирского федерального округа. Таким образом, Никита прошел отбор на чемпионат России, который состоится в городе Новосибирске.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/12/2023
Спорт
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus