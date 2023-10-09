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Первое собрание участников Российского союза молодежи прошло в Тяжине

Во встрече, состоявшейся в Тяжинском агропромышленном техникуме, приняли участие студенты, председатель местного отделения РСМ Кузбасса Антонина Анатольевна Меновщикова и педагог дополнительного образования техникума Дарья Александровна Бабич.
На собрании поговорили о проекте «Добровольцы детям Кузбасса». Студенты-волонтеры из Тяжинского агропромышленного техникума участвуют в нем уже второй год.
Также наметили планы по реализации проектов «Я в деле» и «Общее дело». Кроме того активисты намерены заняться организацией для студентов досуговых мероприятий во внеурочное время.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/10/2023
Общество
Тяжин
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