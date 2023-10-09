Первое собрание участников Российского союза молодежи прошло в Тяжине

Во встрече, состоявшейся в Тяжинском агропромышленном техникуме, приняли участие студенты, председатель местного отделения РСМ Кузбасса Антонина Анатольевна Меновщикова и педагог дополнительного образования техникума Дарья Александровна Бабич.

На собрании поговорили о проекте «Добровольцы детям Кузбасса». Студенты-волонтеры из Тяжинского агропромышленного техникума участвуют в нем уже второй год.

Также наметили планы по реализации проектов «Я в деле» и «Общее дело». Кроме того активисты намерены заняться организацией для студентов досуговых мероприятий во внеурочное время.