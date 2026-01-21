Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Первые в 2026 году партии отрубей пшеничных отгружены из Кузбасса в Казахстан под контролем Россельхознадзора

С 13 по 15 января специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 6 фитосанитарных сертификатов на первые в 2026 году партии отрубей пшеничных, произведенных на территории  Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и подготовленных для дальнейшей транспортировки в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка продукции производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 402,8 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

kuzbassnews.ru
21/01/2026
