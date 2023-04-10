Первый этап областного фестиваля «Студенческая весна – 2023» состоялся в Тяжине

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума показали свои таланты в вокальном, театральном и танцевальном направлениях. В каждом направлении жюри определило победителей, участников финального этапа фестиваля, который пройдет в городе Кемерово.

Победителями стали: «Вокальное направление (эстрадный вокал, соло)» – Дарья Серебрякова, «Вокальное направление (эстрадный вокал, дуэт)» – дуэт «Happy End» (Захар Захарочкин и Валерия Борисова), «Театральное направление (художественное слово)» – Кристина Лапицкая, «Танцевальное направление (эстрадный танец)» – студия танца «Весна».

Все участники фестиваля отмечены сертификатами местного отделения РСМ Кузбасса, а победители награждены почетными грамотами отдела молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа.