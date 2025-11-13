Первый этап Суперлиги XXXIV чемпионата России по хоккею с мячом стартовал в Кузбассе

Хоккейный клуб «Кузбасс» (Кемерово) победил «Сибсельмаш» (Новосибирск) со счетом 6:3. Первая игра кузбасской команды на чемпионате России состоялась в Ледовом дворце «Кузбасс».

Впереди 10 матчей, которые продлятся до 21 февраля 2026 года. Наши ребята — дважды чемпионы России.

Всего участие в чемпионате принимают 12 команд: «Кузбасс» (Кемерово), «Сибсельмаш» (Новосибирск), «Енисей» (Красноярск), «Саяны» (Абакан), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Родина» (Киров), «Динамо» (Москва), «Ак Барс-Динамо» (Казань), «Волга» (Ульяновск), «Старт» (Нижний Новгород), «СКА-Уральский Трубник» (Первоуральск) и «Водник» (Архангельск).

Регулярный турнир пройдет в два круга, в общей сложности состоится 132 матча. В плей-офф по традиции выйдут восемь сильнейших команд. Первый этап чемпионата продлится до 21 февраля 2026 года. Расписание размещено на официальном сайте хоккейного клуба «Кузбасс».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса