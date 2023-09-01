Первый учебный год начался в Кузбасской академии джаза

Единственное за Уралом учреждение средне-профессионального образования, которое будет готовить джазовых артистов, преподавателей и руководителей коллективов, открыто в Новокузнецке.

На первый курс по итогам вступительных экзаменов зачислены 15 студентов (полный набор по госзаказу), трое из них — из Санкт-Петербурга, Норильска и Кызыла.

Кузбасская академия джаза — государственное учреждение профобразования. Курс обучения здесь рассчитан на 3 года и 10 месяцев. Студенты будут получать стипендию, а по окончании им выдадут диплом государственного образца по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Кроме того, выпускникам гарантируют практику и трудоустройство в профессиональных коллективах страны.



Занятия в академии джаза будут вести высококвалифицированные преподаватели со всей России. За время обучения у студентов появится возможность проходить лучшие джазовые практики, интенсивы, мастер-классы, посещать фестивали и конкурсы. Кроме того, из студентов Кузбасской академии джаза создадут биг-бенд, оркестр и ансамбли, которые будут участвовать в культурном обмене городов России и других стран.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса