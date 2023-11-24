Питание кузбасских школьников организовано с учетом пожеланий детей и родителей

В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина в Кузбассе полностью обеспечены бесплатным горячим питанием ученики начальных классов — 131,5 тысячи человек. В целом школьным питанием из более чем 320 тысяч детей охвачено свыше 90%.

В Минобразования Кузбасса подчеркнули, что особое внимание уделяется вопросам качества школьного питания. В образовательных организациях введено единое региональное сезонное меню, разнообразное по составу блюд и отвечающее требованиям санитарных правил. Средняя стоимость школьного питания для начальных классов составляет около 86 рублей в день, для 5 – 11 классов варьируется от 30 до 115 рублей.

Родители и ученики принимают участие в формировании школьного меню. Мамы и папы в рамках родительского контроля в чек-листах оставляют свои предложения по изменению перечня блюд, которые в конце сезона обрабатываются. Также регулярно проводятся опросы о вкусовых предпочтениях детей. Результаты опросов анализируются и учитываются при внесении изменений в меню.

В Кузбассе для обеспечения доступности школьного питания действует адресная система поддержки семей с детьми. За счет средств областного бюджета бесплатно питаются около 3 тысяч детей из семей участников специальной военной операции и около 8 тысяч детей из многодетных малообеспеченных семей. Муниципальные льготы получают обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, опекаемые дети, дети из семей, находящейся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей и другие категории. Всего областными и муниципальными льготами охвачены около 31 тысячи детей.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса