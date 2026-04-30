План по укреплению здоровья на рабочем месте

С 27 апреля по 3 мая в России проходит Неделя популяризации лучших практик укрепления здоровья на рабочих местах. На работе мы проводим большую часть жизни. За это время можно как нанести вред своему здоровью, так и, наоборот, укрепить его. Выбор за нами! Заведующая отделом Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Ирина Кожинова предложила простой план действий на рабочем месте для сохранения хорошего самочувствия.

Регулярно небольшими порциями пить чистую воду (1,5-2 литра ежедневно).

Следить за осанкой, сидеть с прямой спиной.

При работе за компьютером каждый час делать короткие перерывы для разминки тела (встать, потянуться, понаклоняться) и отдыха глаз (посмотреть вдаль, поморгать, сделать пальминг). Если офисное здание позволяет - пройтись по коридорам, лестницам. В идеале 2 раза в день делать офисную гимнастику.

В качестве перекуса вместо сладостей и мучного есть фрукты, овощи, орехи.

В обеденный перерыв после приёма пищи прогуляться на свежем воздухе 20-30 минут в интенсивном темпе.

Для снятия стресса и для повышения работоспособности делать дыхательные упражнения.

Чаще проветривать помещение.

Эти советы кажутся простыми, но они реально работают. Попробуйте и убедитесь сами.

Фото предоставлено КЦОЗиМП