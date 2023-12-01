По иску прокурора Чебулинского района прекращена деятельность незаконного приюта для пожилых людей и инвалидов

Прокуратура Чебулинского района провела проверку соблюдения социальных прав пожилых граждан и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки в одном из частных домов в д. Покровка Чебулинского муниципального округа выявлен незаконный приют, в котором проживали 7 пенсионеров и инвалидов, часть из которых не имела возможности самостоятельно передвигаться.

Помимо запрета на использование жилых помещений под социальные учреждения организатор приюта нарушила требования пожарной безопасности.

Так, в помещении отсутствовала автоматическая установка пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, допущена эксплуатация отопительной печи с трещинами в кладке.

С целью защиты прав граждан, в связи с наличием реальной угрозы жизни и здоровью постояльцев прокурор района обратился в суд с иском о прекращении незаконной деятельности приюта.

Решением Чебулинского районного суда требования прокурора удовлетворены, оно обращено к немедленному исполнению.

Постояльцы пансионата размещены по социальным специализированным учреждениям.

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности прокурором в отношении организатора приюта возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности), результаты рассмотрения которого контролируются прокуратурой района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области